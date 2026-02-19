Meluso: "Sì, il mio Napoli era su Sesko e non solo. Amarezza Zielinski, guardatelo all'Inter..."

Il dirigente Mauro Meluso ha rilasciato una lunga intervista a Radio Napoli Centrale nel corso della quale ha anche ripercorso la sua stagione da direttore sportivo del Napoli, la 2023/24, quella subito dopo la conquista dello Scudetto con Spalletti.

Tra aneddoti e retroscena, Meluso ha anche rivelato che con lui il Napoli aveva provato ad acquistare il centravanti sloveno Benjamin Sesko, all'epoca non ancora al Manchester United ma in forza al Red Bull Salisburgo: "Oltre a Sesko ci sono state anche altre cose. Al Napoli però c'era un altro metodo di lavoro differente. Ho un grande rammarico, avrei potuto fare qualcosa di più e incidere diversamente. Era un'occasione importante. Era una grande opportunità per me. Mi dispiace che quel Napoli ha perso un po' di patrimonio. Non qualificarsi in Champions è stato un danno per il club".

E ancora, ha poi aggiunto Meluso: "Quello che mi ha più amareggiato è stato perdere Zielinski, quando ha deciso di non negoziare più. Era legato al Napoli da tanti anni e quando un calciatore è lì in scadenza non ha la carica giusta, cosa che si ripercuote sul campionato stesso. Era un patrimonio per il Napoli, guardate cosa sta facendo all'Inter".

