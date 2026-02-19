Domenica Milan-Parma, Cherubini ritrova Allegri: "Felice per il percorso che sta facendo"

Attualmente al 12° posto in Serie A (con 29 punti conquistati in 25 partite di campionato), il Parma si appresta ad affrontare la difficile sfida contro il Milan, in programma domenica a San Siro. "Stiamo cercando di portare avanti un progetto che possa permettere alla squadra di essere competitiva ma allo stesso tempo sostenibile. Il che non significa voler tarpare le ambizioni del club", sottolinea il CEO del Parma, Federico Cherubini, a Sky Sport facendo il punto sulla stagione dei ducali.

"L'obiettivo - continua Cherubini - resta la salvezza che è difficile da raggiungere, è una lotta serrata, tanto altre squadre stanno facendo risultati così come li stiamo facendo noi. E' una lotta molto dura. Fondamentale è consolidare la categoria per poi poter pensare a qualcosa di diverso in futuro, ma i passi vanno fatti uno per volta".

Domenica, come detto, ci sarà la sfida contro il Milan di Allegri. "Ho lavorato insieme a lui per un periodo (alla Juventus, ndr), ho potuto apprezzare le sue doti, anche professionali, quindi sono contento per il percorso che sta facendo. Domenica comunque proveremo a fare lo scherzetto"