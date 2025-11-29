Esclusiva TMW Felici di nome e di fatto al Cagliari, l'agente: "Al 50% del potenziale e ha già tanto interesse"

Mattia Felici da Roma, classe 2001, è un ragazzo che si è letteralmente fatto le ossa con la gavetta. Col sudore e col sacrificio, un passo dopo l'altro, si è guadagnato la Serie A. E in un momento dove c'è un bisogno incredibile di calciatori italiani, di talenti, di prodotti puri e veri del nostro pallone, è giusto e opportuno accendere i fari sul ventiquattrenne esterno del Cagliari. "Mattia è partito molto bene e non ha ancora espresso il 50% del suo potenziale". A raccontarlo a Tuttomercatoweb.com è l'agente del ragazzo, Marco Busiello, che con la sua agenzia FIRST segue la crescita di Felici. "E dire che lo scorso anno è arrivato con mister Davide Nicola per giocare esterno. Con l'arrivo di mister Fabio Pisacane, e non è certo un mistero, per Mattia ci sarebbe stato qualche problema tattico, così c'erano due strade da seguire. E abbiamo scelto per quella più opportuna: rimboccarsi le maniche e, con serietà e dedizione, rispondere alle richieste del club".

Tatticamente sta imparando e sta crescendo tantissimo

Mattia è un esterno d'attacco, esplosivo nella velocità, sul breve, gli piace puntare l'uomo. Per questo pensavamo, d'estate, che sarebbe stata più difficile per lui. Invece è riuscito a ritagliarsi più spazio di quello che pure speravamo e sta facendo bene. Ha segnato i primi due gol in Serie A, due-tre assist. E si sta guadagnando spazio perché sta facendo cose importanti".

Eppure è lontano dall'attenzione mediatica

"Dei media sicuramente ed è un peccato, degli addetti ai lavori molto meno. Tutti conoscono le sue potenzialità, è molto apprezzato in tanti club. Posso dire che genera molto interesse: ha 24 anni, è italiano, ha margini inespressi".

Anche il percorso che ha fatto conferma che è una garanzia

"Esatto, ha fatto la gavetta, quella vera, a soli 24 anni. E' partito forte, è stato preso dal Lecce dalle giovanili, poi Palermo, poi abbiamo capito che aveva bisogno di uno step. Ha fatto la Lega Pro bene, ha fatto la B bene e ora si aprono scenari diversi in Serie A".

Col Cagliari un matrimonio che funziona

"Ha un anno e mezzo ancora più due anni di opzione che il Cagliari dovrà esercitare entro fine gennaio 2026. Non credo ci siano problemi a riguardo, è molto stimato, piace al club e allo staff. E' tranquillo, riservato, non crea problemi, anzi. Riparto da dove abbiamo iniziato, l'estate, il cambio tecnico, il cambio modulo: la società ha creduto in lui, il mister altrettanto. Mattia poteva prendere decisioni diverse ma ha fatto di tutto per ambientarsi e adattarsi. E ci sta riuscendo sempre di più".