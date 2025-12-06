Brutto infortunio per Felici, la sua compagna lo rincuora: "Tornerai con la fame di sempre"

Sara Lai, compagna di Mattia Felici, esterno del Cagliari, ha pubblicato un lungo post su Instagram dopo il brutto infortunio da parte del suo fidanzato: "Accettare certi momenti non è mai semplice, soprattutto quando arrivano all’improvviso e ti obbligano a rallentare. Ma io ti conosco, so la forza che hai dentro, la disciplina, la testa e la costanza con cui ogni giorno affronti tutto ciò che ami. Questo stop non ti definisce, è solo una curva del percorso che ti renderà ancora più solido. Tornerai con la stessa fame di sempre, forse anche di più. E io sarò qui, accanto a te! Forza AMORE!! Questo è solo l’inizio di una ripartenza che saprai trasformare in qualcosa di ancora più grande".

Il comunicato del Cagliari

"A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in occasione della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, Mattia Felici è stato sottoposto nella giornata odierna ad approfondimenti diagnostici presso la clinica Villa Stuart di Roma. Si è reso necessario intervenire per via chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale.

L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo". I tempi di recupero? Si preannunciano molto lunghi: potrebbero essere necessari almeno 6 mesi ai box per lui".