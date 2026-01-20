Ufficiale Felipe Loyola è un giocatore del Pisa: affare da oltre 11 milioni, l'annuncio con tutti i dettagli

Felipe Loyola è ufficialmente un calciatore del Pisa. L’annuncio arriva dall’Argentina, direttamente dall’Independiente, società di Avellaneda, che ha anche - in maniera non del tutto usuale, almeno per il calcio italiano ed europeo in generale, ma anche per quello argentino - fornito tutti i dettagli su formula e costi dell’operazione.

I dettagli. L’operazione, si legge, è stata definita con la formula del prestito di 6 mesi, con un corrispettivo di 1.300.000 euro e un bonus di 200.000 euro legato agli obiettivi. "È previsto inoltre l’obbligo di acquisto da 5.500.000 euro per il 70% del cartellino, nel caso in cui il giocatore prenda parte ad almeno 5 partite con la nuova squadra. Infine, è stata concordata un’opzione di acquisto per il restante 30%, fissata a 4.250.000 euro". In questo modo, il costo complessivo dell'operazione potrebbe arrivare a circa 11,25 milioni di euro.

Il messaggio si conclude con l’augurio dell’Independiente a Loyola: “In bocca al lupo per quello che verrà, Pipe”.