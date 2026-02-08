Inter, Akanji: "Sono contento per il primo gol, ma soprattutto per non averne subiti"
Primo gol in Serie A per Manuel Akanji che ha festeggiato nel pokerissimo dell'Inter in casa del Sassuolo. L'ex difensore del City ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sfida: "Matic mi ha perso, ho dovuto soltanto spingere il pallone. Sono felice per il primo gol".
Contento di non aver subito gol o di aver fatto gol?
"Molto bello segnare un gol, ma per quanto è importante il clean sheet mi prendo questo".
