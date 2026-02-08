Akanji e l'attacco aereo dell'Inter: "Un vantaggio per noi sapere che crossi Dimarco"

Il difensore dell'Inter, Manuel Akanji, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 5-0 dai nerazzurri al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto sei soddisfatto per questo gol? Una vittoria importante.

"Sì, credo sia stata una vittoria importante, in trasferta, non semplice come può sembrare: il primo tempo è stato più equilibrato, la partita è finita per loro dopo i nostri due gol nella ripresa ed il rosso".

Quanta consapevolezza vi dà questa vittoria per lo Scudetto?

"Ovviamente vogliamo vincere lo Scudetto, bisogna vincere per rimanere in alto in classifica fino a fine anno. Non bisogna pensare troppo agli altri, ci concentriamo sul vincere le nostre partite, così saremo campioni".

Tredici gol su 55 da calcio d'angolo: preparate particolarmente questo aspetto? E quanto è importante avere uno come Dimarco che li batte?

"Un vantaggio importante per noi quando vai in area e sai che nella maggior parte dei casi la palla arriva dove deve arrivare, così ci concentriamo sul vincere i nostri duelli. I piazzati sono molto importanti, per esempio all'inizio non stavamo giocando benissimo e dal nulla ci siamo trovati in vantaggio con il gol di Bisseck. Dobbiamo continuare a lavorarci sopra e rimanere concentrati".

Difendere in campo aperto vi crea particolari problemi?

"Ovviamente è importante per noi farci trovare pronti quando perdiamo la palla, per non prendere contropiede, ma siamo veloci e di solito riusciamo a stare attenti. Rimane una cosa sulla quale continuare a lavorare".