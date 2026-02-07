Ferrara: "Sorpreso da Conte dopo le parole di Lang. Do un consiglio ai nuovi del Napoli"

L'ex difensore azzurro Ciro Ferrara, intervenuto nel pre-partita di Genoa-Napoli su DAZN, ha fatto il punto sugli uomini di Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Avere Rrahmani in campo significa avere una assoluta certezza. È un giocatore che è cresciuto tantissimo in questi anni, è divenuto lui il vero leader della difesa. Oggi lo vedremo da braccetto di destra, anche se potrebbe addirittura giocare da centrale nonostante ci siano due mancini come Juan Jesus e Buongiorno. Antonio Conte fa giocare un mancino come Giutierrez a destra. Vediamo, sono curioso".

Dichiarazioni di Lang su Conte?

"Farei attenzione a quelle dichiarazioni, che fanno seguito ad altre fatte a inizio campionato quando non trovava spazio. Lì mi ha anche sorpreso Antonio, perchè conoscendolo avevo pensato: 'Questo non gioca più'. Invece gli ha dato la possibilità e Lang aveva fatto anche benino, aveva fatto anche gol. Poi nell'arco del prosieguo del campionato non ha trovato continuità. Do un consiglio a chi magari arriverà l'anno prossimo, per giocare con Antonio devi guardare alla fase offensiva, ma devi essere molto bravo e predisposto al sacrificio".

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1) Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.