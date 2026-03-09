Ferretti sul CorSport: "Malen non ha alternative, Champions quasi insperata per la Roma"

Il giornalista Mimmo Ferretti dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport alla sconfitta della Roma contro il Genoa dell'ex De Rossi. Questo un estratto della sua analisi, con un focus specifico sull'assenza di attaccanti alla corte di Gasperini: "Ciò che resta della Roma (oppure I resti della Roma: vogliamo parlare della penuria in attacco?). Potrebbe essere il titolo di un romanzo horror, invece è semplicemente la fotografia della complicata, non bella situazione nel gruppo di Gian Piero Gasperini, sconfitto in casa del Genoa, nono ko in campionato, quarto posto ora alla pari del Como, domenica avversario nello spareggio d’Europa in riva al lago".

Poi, un commento sul mercato di gennaio: "E ogni tanto (spesso…) capita di pensare: e se la Roma a gennaio non avesse preso neppure Malen? Un lungo brivido corre lungo sulla schiena dei tifosi della Lupa. Insostituibile, nel più profondo senso della parola. Non ci sono (e forse non ci saranno fino alla fine…) altre punte centrali, tolto l’acerbo Vaz (conferme negative da Genova…) e il più ancora sbarbato Arena".

La chiosa è tutta sulla corsa Champions: "Riuscire con questo potenziale a ottenere a fine stagione quanto sperato da Gasperini, leggi Zona Champions, per la Roma equivarrebbe a centrare qualcosa di clamoroso. Insperato, quasi".