Beretta: "Esposito ha grande qualità, Bartesaghi sta facendo benissimo. E come allenatori..."

Il calcio italiano non è tutto da buttare. Parola di Mario Beretta. Il tecnico, ora in FIGC, è stato intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per fare il punto sul movimento con la Nazionale di Gennari Gattuso che a marzo affronterà il playoff per accedere ai prossimi Mondiali. L'allenatore sottolinea come gli italiani siano un popolo di catastrofisti che però, se qualcosa va bene, si esaltano.

Questo ottimismo arriva dai ragazzi dei corsi allenatori che osserva e "vedo che hanno conoscenza, voglia - ha voluto sottolineare -. Anche i bambini giocano, sta a noi farli riappassionare". Fra i giovani che rappresentano una speranza per il nostro calcio Beretta inserisce Calafiori che "è già affermato, Pio Esposito ha grande qualità, Bartesaghi sta facendo benissimo ma non ha molto senso fare dei nomi. Ci sono giocatori anche in B: sabato ho visto bene Dagasso del Pescara".

Sul capitolo allenatori, Beretta inserisce Vincenzo Italiano fra i top. L'allenatore del Bologna ha conquistato l'anno scorso la Coppa Italia ma ci sono anche profili "come Farioli, De Zerbi, De Rossi. Anche qui - ha concluso - non voglio fare classifiche, ci sono giovani bravi in B e in C, come Andreoletti del Padova o Tabbiani del Trento".