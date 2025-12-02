Filip Stankovic affronta la sua Inter: "Sogno la Champions, Pio Esposito un fratellino"

Filip Stankovic torna a casa: domani in Coppa Italia il talento del Venezia sfiderà l'Inter a San Siro. Cresciuto fra le fila dei nerazzurri, nell'estate 2024 è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto, poi esercitato, dal club lagunare. E dopo la grande annata - a titolo personale - vissuta alla prima in Serie A, anche dopo la discesa in B dei suoi sta confermando tutto il suo grande potenziale.

Intervenuto a La Repubblica oggi in edicola Stankovic ha parlato del suo legame con l'Inter: "Sono serbo, nato a Roma. Ma casa mia è Milano. DA bambino vedevo lo stadio dalle finestre. Riconoscevo il brusio del pubblico che precede i gol".

Di fronte domani potrebbe esserci Francesco Pio Esposito, a lungo suo compagno di squadra nel percorso di crescita fatto dai due a Milano: "Per me è stato un fratellino. Noi tre Stankovic uscivamo con gli Esposito, tutti insieme. Domani però voglio vincere io". Sfida lanciata, insomma.

Parlando di sogni poi, Stankovic jr ha le idee chiare, che coinvolgono il fratello Aleksandar e papà Dejan (e magari l'Inter?): "Alzare la Champions con mio fratello in squadra e papà ad allenarci. Non sarebbe un problema. Quando mi danno del raccomandato, mi motivo di più".