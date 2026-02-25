Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia, Stankovic: "Dal primo giorno ho capito il valore della squadra"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:28Serie B
Daniel Uccellieri

Chiusa la 26° giornata con una vittoria per 3-2 contro il Pescara, il Venezia FC sta preparando ora la trasferta di Bolzano di sabato prossimo contro il Sudtirol. Filip Stankovic descrive ai microfoni lo stato di forma della squadra e si concentra sui prossimi appuntamenti in calendario dei suoi.

Filip Stankovic, portiere Venezia FC.
"Tornando alla partita di sabato scorso col Pescara, sapevamo che loro sarebbero partiti forte. Sono stati combattivi e pronti già dall’inizio, ma noi abbiamo reagito bene come squadra, abbiamo avuto una reazione importante. I risultati delle dirette rivali non incidono sulla nostra motivazione, noi ci concentriamo solo sul nostro percorso senza farci influenzare dalle altre partite della giornata.

Quest’anno qualche gol subito potevo evitarlo, non lo so se è la mia stagione migliore ma aiutare la squadra nei momenti delicati, come nel finale di partita a Pescara, è sempre importante. La mia più bella parata di quest'anno? A Castellammare di Stabia, su Carissoni.

Quest’anno sento di essere migliorato sul gioco con i piedi. Il calcio sta evolvendo molto velocemente e il portiere in fase di possesso palla è ormai a tutti gli effetti un giocatore di movimento aggiuntivo e deve saper usare i piedi. Il gioco di Stroppa esalta la costruzione dal basso e mi fa crescere di autostima e di responsabilità. Il mister dopo Cesena ci aveva chiesto di non prendere gol, il clean sheet è come un premio per la difesa, significa che abbiamo fatto un buon lavoro tutti quanti. La costruzione dal basso richiesta da Stroppa comporta ovviamente dei rischi, ma i benefici se fatta bene sono tanto più grandi.

Sabato andiamo a Bolzano, il Sudtirol è un’ottima squadra. Marca uomo con uomo, pressa senza paura, sarà una partita complicata. La stiamo preparando nel migliore dei modi.

Dal primo giorno di ritiro, nelle prime settimane di lavoro mi sono subito reso conto del valore della squadra. In campo le giocate escono e sia singolarmente che come gruppo siamo competitivi. Vogliamo continuare a dimostrare questo sul campo partita dopo partita. Attualmente il bilancio della stagione è positivo, lasciare qualche punto nei mesi iniziali ci ha aiutato sicuramente a limare gli errori fatti e guadagnare così punti nel prosieguo del campionato. In ogni caso noi continuiamo a dare il 100% in ogni singola partita facendo i conti alla fine.

Avere un collega come Plizzari aiuta tanto, in allenamento parliamo molto: di tecnica, di stile di parata. Cresciamo insieme, è bello parlare con lui. Mio papà? Mi dice sempre di non mollare, di spingere forte e di non mollare nemmeno un centimetro perché il calcio non aspetta mai nessuno. In generale la mia famiglia mi dà molto supporto, guarda ogni partita e mi sta vicino nei momenti più delicati.”

