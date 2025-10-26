Finale pazzesco in Fiorentina-Bologna, Marelli sui due rigori viola e sul rosso a Holm

Finale da pathos per la Fiorentina, che recupera sul 2-2 il Bologna grazie a due calci di rigore. Di seguito l’analisi dell’ex arbitro Luca Marelli, ora moviolista per DAZN, sugli episodi del bollente finale di partita. Partendo dal primo rigore: “Sul cross di Dodo braccia di Ferguson molto larghe, lontanissime dal corpo e dalla figura. Calcio di rigore sul quale non c’è nulla da eccepire, bene che sia stato fischiato già in campo”.

Quindi Marelli si è espresso sull’espulsione di Emil Holm del Bologna, avvenuta a seguito della mancata concessione di un potenziale rigore per fallo di Sabiri su Bernardeschi: “Ci sono due episodi assieme, nel giro di una quindicina di secondi. In area della Fiorentina c’è un contatto tra Sabiri e Bernardeschi, che sembra più evidente di quello che è. Sulla ripartenza Holm ferma Fortini ed è praticamente un cartellino giallo automatico. Il contatto tra Sabiri e Bernardeschi in precedenza è leggerissimo, sulla parte esterna dello scarpino e senza l’intensità tale da portare all’On Field Review”.

Prosegue quindi l’ex arbitro sul secondo calcio di rigore assegnato alla Fiorentina: “L’ultimo episodio è il tocco di braccio di Bernardeschi, le braccia sono oltre la figura sul tiro al volo di Kean e quindi è sacrosanto dare il rigore”.