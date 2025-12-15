Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marelli: "Roma-Como, manca secondo giallo a Mancini per comportamento antisportivo"

Marelli: "Roma-Como, manca secondo giallo a Mancini per comportamento antisportivo"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
ieri alle 23:17Serie A
Ivan Cardia

Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ha analizzato i principali episodi controversi di Roma-Como, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A.

Il rigore non concesso alla Roma.
"Il primo episodio è un rigore che viene richiesto dalla Roma per questo contatto che sembra netto alla prima visione. Sembrava uno step on foot punibile sul tentativo di tiro da parte di Ndicka verso il pallone. In realtà poi nei replay successivi vediamo che il contatto c'è tra i piedi di Jacobo Ramon e Ndicka, ma si tratta veramente di un contatto molto marginale. A maggior ragione vediamo che quello che si scontra sono la parte esterna del piede di Ramon e la punta del piede di Ndicka. Correttamente l'arbitro ha lasciato correre, anche se probabilmente non ha neanche visto il contatto tra i piedi, ma soprattutto il VAR ha avallato la decisione perché non ci sono i presupposti per un calcio di rigore”.

Il mancato secondo giallo a Mancini.
"L'ultimo episodio accade proprio nei minuti di recupero ed è un contatto tra Mancini e Jacobo Ramon. Attenzione alla posizione dell'arbitro che sta guardando il pallone e al quarto ufficiale Massimi, che sta probabilmente controllando la panchina della Roma. C'è il movimento di Mancini che ha il pallone lontanissimo, a 50 metri di distanza, e va dritto sull'uomo. È volontario questo comportamento, un comportamento antisportivo. Non c'è violenza, naturalmente, altrimenti sarebbe intervenuto il VAR proprio per la condotta violenta. In realtà non c'è violenza ma c'è sicuramente un comportamento antisportivo che meritava il cartellino giallo. L'arbitro era girato, il quarto ufficiale era girato, il VAR non può intervenire. Probabilmente soltanto l'assistente numero due avrebbe potuto essere di supporto all'arbitro ma stava guardando la linea del fuorigioco dato che Svilar stava per calciare il pallone lungo. Manca il cartellino giallo che sarebbe stato il secondo cartellino giallo e l'espulsione di Mancini”.

Articoli correlati
Scintille in Roma-Como, Marelli spiega: "Comportamento antisportivo di Mancini su... Scintille in Roma-Como, Marelli spiega: "Comportamento antisportivo di Mancini su Ramon"
Contatto Ramon-Ndicka, Marelli: "Troppo lieve il tocco per parlare di rigore per... Contatto Ramon-Ndicka, Marelli: "Troppo lieve il tocco per parlare di rigore per la Roma"
Marelli: "Lucumì-David: niente rigore. Corretto il cartellino rosso dato a Heggem"... Marelli: "Lucumì-David: niente rigore. Corretto il cartellino rosso dato a Heggem"
Altre notizie Serie A
La Roma pensa a Ekhator e... Beto. Gotti: "Non mi sembra adatto al gioco di Gasperini"... La Roma pensa a Ekhator e... Beto. Gotti: "Non mi sembra adatto al gioco di Gasperini"
Roma, Rensch: "Gasperini crede in me. Possiamo vincere contro la Juve" Live TMWRoma, Rensch: "Gasperini crede in me. Possiamo vincere contro la Juve"
L'infortunio di Dumfries è più grave del previsto: l'Inter a gennaio cercherà un... L'infortunio di Dumfries è più grave del previsto: l'Inter a gennaio cercherà un esterno
Roma, Gasperini: "Giusto spirito. Dybala? Non era il caso farlo entrare" Live TMWRoma, Gasperini: "Giusto spirito. Dybala? Non era il caso farlo entrare"
Lotito: "La Lazio non è in vendita. Tifosi? Io il primo tradito. E pure gli arbitri..."... TMWLotito: "La Lazio non è in vendita. Tifosi? Io il primo tradito. E pure gli arbitri..."
Como, Fabregas: "Perdere dà fastidio, ma abbiamo un'idea precisa" Live TMWComo, Fabregas: "Perdere dà fastidio, ma abbiamo un'idea precisa"
Bello senz’anima: l’Olimpico conferma, nel Como non c’è (ancora?) posto per Baturina... Bello senz’anima: l’Olimpico conferma, nel Como non c’è (ancora?) posto per Baturina
Zanoli: "Contro il Napoli la miglior partita da quando sono a Udine. Ci tenevo molto"... Zanoli: "Contro il Napoli la miglior partita da quando sono a Udine. Ci tenevo molto"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
2 16 dicembre 1899, la nascita del Milan Foot Ball e Cricket Club. Forse tre giorni prima
3 Samp, il divieto di trasferta a Palermo approda in Parlamento. Chiesti chiarimenti a Piantedosi
4 Como, un collaboratore di Fabregas espulso contro la Roma: salterà la trasferta a Lecce
5 Juventus, contatti con il Verona per Belghali. Ma serve un'offerta a titolo definitivo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma-Como 1-0, le pagelle: Wesley e Soulé fiammanti, Nico Paz docile. Baturina un equivoco
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Roma a -3 dall'Inter. Gasp può festeggiare Natale in vetta
Immagine top news n.2 La stoccata di Wesley trafigge il Como: 1-0 della Roma, alle costole di Conte
Immagine top news n.3 Lazio, Lotito un fiume in piena: "A gennaio tante squadre in difficoltà. Gli altri fanno i bond..."
Immagine top news n.4 Roma, Massara: "Ferguson via? Mai sentito di questa eventualità". E dribbla su Zirkzee
Immagine top news n.5 Inter oggi a riposo dopo il 2-1 di Genova: domani la decisione su Calhanoglu per Riad
Immagine top news n.6 La Fiorentina ha riflettuto e deciso, per il momento i viola vanno avanti con Vanoli
Immagine top news n.7 Tutto confermato, Saelemaekers rinnova il suo contratto con il Milan. I dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Immagine news Serie A n.3 Inter in testa, ci può essere la fuga? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Roma pensa a Ekhator e... Beto. Gotti: "Non mi sembra adatto al gioco di Gasperini"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Rensch: "Gasperini crede in me. Possiamo vincere contro la Juve"
Immagine news Serie A n.3 L'infortunio di Dumfries è più grave del previsto: l'Inter a gennaio cercherà un esterno
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Giusto spirito. Dybala? Non era il caso farlo entrare"
Immagine news Serie A n.5 Lotito: "La Lazio non è in vendita. Tifosi? Io il primo tradito. E pure gli arbitri..."
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas: "Perdere dà fastidio, ma abbiamo un'idea precisa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, il divieto di trasferta a Palermo approda in Parlamento. Chiesti chiarimenti a Piantedosi
Immagine news Serie B n.2 Bari, recupero importante in difesa: Vicari torna ad allenarsi col gruppo
Immagine news Serie B n.3 Possanzini e un esonero che viene da lontano. Nonostante le parole del presidente Piccoli
Immagine news Serie B n.4 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biasci: "Ripartiamo dalla voglia di riscatto. Vogliamo vincere contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.6 Grammatica sullo Spezia: "Squadra troppo piatta, serve un modulo alternativo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Stuckler: "Il segreto della mia umiltà è Dio. Mi guarda e mi protegge"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
Immagine news Serie C n.3 Nasce “Alcione4Special”. Il progetto dell'Alcione Milano per i ragazzi con disabilità
Immagine news Serie C n.4 Agi - La 'scalata' della Ternana finisce in Procura. Le mosse dei Rizzo
Immagine news Serie C n.5 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Serie C n.6 Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere