Marelli: "Roma-Como, manca secondo giallo a Mancini per comportamento antisportivo"

Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ha analizzato i principali episodi controversi di Roma-Como, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A.

Il rigore non concesso alla Roma.

"Il primo episodio è un rigore che viene richiesto dalla Roma per questo contatto che sembra netto alla prima visione. Sembrava uno step on foot punibile sul tentativo di tiro da parte di Ndicka verso il pallone. In realtà poi nei replay successivi vediamo che il contatto c'è tra i piedi di Jacobo Ramon e Ndicka, ma si tratta veramente di un contatto molto marginale. A maggior ragione vediamo che quello che si scontra sono la parte esterna del piede di Ramon e la punta del piede di Ndicka. Correttamente l'arbitro ha lasciato correre, anche se probabilmente non ha neanche visto il contatto tra i piedi, ma soprattutto il VAR ha avallato la decisione perché non ci sono i presupposti per un calcio di rigore”.

Il mancato secondo giallo a Mancini.

"L'ultimo episodio accade proprio nei minuti di recupero ed è un contatto tra Mancini e Jacobo Ramon. Attenzione alla posizione dell'arbitro che sta guardando il pallone e al quarto ufficiale Massimi, che sta probabilmente controllando la panchina della Roma. C'è il movimento di Mancini che ha il pallone lontanissimo, a 50 metri di distanza, e va dritto sull'uomo. È volontario questo comportamento, un comportamento antisportivo. Non c'è violenza, naturalmente, altrimenti sarebbe intervenuto il VAR proprio per la condotta violenta. In realtà non c'è violenza ma c'è sicuramente un comportamento antisportivo che meritava il cartellino giallo. L'arbitro era girato, il quarto ufficiale era girato, il VAR non può intervenire. Probabilmente soltanto l'assistente numero due avrebbe potuto essere di supporto all'arbitro ma stava guardando la linea del fuorigioco dato che Svilar stava per calciare il pallone lungo. Manca il cartellino giallo che sarebbe stato il secondo cartellino giallo e l'espulsione di Mancini”.