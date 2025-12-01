Lautaro scuote l'Inter, ora c'è la Coppa Italia. Mercoledì arriva il Venezia

Dopo la pioggia torna sempre il sereno, e l’aria ad Appiano Gentile è decisamente più leggera. La vittoria di Pisa ha portato con sé diverse notizie positive per Cristian Chivu: la doppietta di Lautaro Martinez, il clean sheet di Sommer e soprattutto tre punti fondamentali per reggere il passo in vetta alla classifica. Tutto quello che serviva ai nerazzurri per provare a lasciarsi alle spalle il derby e la serata contro l’Atletico Madrid. Ora incombe la Coppa Italia ma la preparazione al match con il Venezia ha tutto un altro sapore. Appuntamento mercoledì sera a San Siro, con diversi cambi all’orizzonte.

Lautaro risponde presente

Nel momento del bisogno è spuntato fuori Lautaro Martinez. Ci ha pensato il capitano nerazzurro a levare l’Inter dalle sabbie mobili contro un Pisa coriaceo, capace di tenere il risultato piantato sullo 0-0 per più di un’ora di gioco. Prima un lampo mancino su assist del subentrato Pio Esposito, poi la zampata sul secondo palo sfruttando il passaggio tagliente di Barella. Il Toro sale in vetta alla classifica marcatori, scacciando anche l’arrabbiatura per la sostituzione di Madrid.

Coppa Italia a San Siro, Chivu valuta il turnover

Il campionato può attendere, la Coppa Italia no. L’inter comincia a preparare gli ottavi di finale contro il Venezia, prima tappa verso la finale di Roma, uno degli obiettivi della stagione nerazzurra. Rispetto alla partita di ieri ci potrebbero essere diverse rotazioni, partendo dall’attacco con la coppia Bonny-Pio Esposito. Occhio anche in difesa e sugli esterni, dove dovrebbe riposare Dimarco. E chissà che non ci sia una chance da titolare anche per Diouf, che nella serata dell’Arena Garibaldi è entrato con il piglio giusto.