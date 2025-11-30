Inter, Lautaro Martinez è tornato decisivo a Pisa: "Tutto frutto di sudore e lavoro"

Lautaro Martinez è tornato protagonista principale dell'Inter, nella vittoria della domenica pomeriggio a Pisa. Decisivo con la sua doppietta, l'attaccante argentino e capitano nerazzurro al termine del match ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro: "All'inizio non ci riuscivano cose che avevamo preparato, poi con il passare dei minuti abbiamo fatto meglio le cose e l’abbiamo sbloccata. Poi è andata sempre meglio. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ più di fatica perché loro pressavano tanto. Poi nel secondo abbiamo fatto le cose che avevamo preparato ed è andata bene. Era importante portare a casa questi tre punti e anche io sono tornato a segnare e sono contento".

Ha fatto un gol contro 29 squadre diverse in Serie A, si aspettava questo record?

"Sicuramente non di arrivare a questo punto. Ma lavoro ogni giorno e questo è il frutto del sudore e del lavoro di tutti i giorni, per continuare crescere e come dico sempre per portare gioia ai tifosi e obiettivi e titoli all’Inter".

Una vittoria sporca era quello che vi serviva?

"Sì sicuramente, perché come dicevo, nel primo tempo non siamo stati comodi in campo, poi nel secondo abbiamo aggiustato un po’ di cose e abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Abbiamo mosso la palla più velocemente in modo che loro non coprissero tutte le linee di passaggio, poi una volta che arriva il gol la partita si sviluppa in maniera diversa. Era importante portare a casa questi tre punti, lo abbiamo fatto, adesso dobbiamo recuperare energie perché mercoledì abbiamo la Coppa Italia".

Mercoledì tornate in campo per la Coppa Italia: come state?

Si perdono tante energie, però stiamo bene. Stiamo recuperando bene, avremo un paio di giorni per recuperare e preparare questa gara col Venezia che è importante perché in ogni competizione l’Inter deve andare fino in fondo, giocheremo in casa e dovremo interpretarla nella maniera corretta".