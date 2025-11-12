Fiorentina, a gennaio un difensore e un mediano. Occhi puntati in Bundesliga

Emerge qualche profilo per il mercato di gennaio della Fiorentina, dalle pagine de Il Corriere dello Sport di oggi. La dirigenza del club toscano infatti guarda già alla finestra di trasferimenti invernale, un appuntamento da non sbagliare, visto anche lo scenario, e da organizzare con cautela e precisione.

Da quanto trapela come informazioni preliminari, il nuovo direttore sportivo viola Roberto Goretti, di recente promosso dopo le dimissioni del precedente responsabile del mercato Pradè, punterà in particolare su due elementi per rinforzare la rosa attuale: un centrocampista e un difensore, entrambi da far agire nel mezzo.

Emergono dunque anche i primi profili di papabili candidati per il mercato di gennaio della Fiorentina. Può tornare di moda un nome come Eric Martel, mediano del Colonia che già in estate i toscani avevano provato a sondare, salvo poi fermarsi di fronte alla valutazione di circa 10 milioni di euro posta in essere dalla realtà di Bundesliga. Considerando che ha il contratto in scadenza a giugno, potrebbe essere portato a casa anche per una cifra inferiore. Servono rinforzi anche per una difesa che è la più bucata della Serie A e pure qui viene fatto il nome di un calciatore già seguito in passato. Si tratta di Diogo Leite (nell'immagine), per il quale in estate l'Union Berlino aveva rifiutato 10 milioni di euro proprio dalla Fiorentina, ritenendo insoddisfacente l'offerta. Anche nel suo caso c'è un contratto entrato negli ultimi mesi di validità che può agevolare l'affare.