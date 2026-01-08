Ufficiale
Fine del prestito al Siracusa senza aver mai giocato, Krastev torna alla Fiorentina
Dimo Krastev (22 anni) lascia il Siracusa e torna alla Fiorentina, la notizia è ufficiale. Come si apprende dai depositi dei contratti in Lega Serie A, infatti, la società siciliana e quella toscana si sono accordate per l'interruzione del prestito del difensore bulgaro classe 2003, che tornerà quindi per il momento al Viola Park in attesa di una nuova sistemazione.
Fino a qui Krastev, complice anche un precedente infortunio al crociato che lo ha messo fuori gioco per un po', non era mai sceso in campo con il Siracusa.
