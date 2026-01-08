Fiorentina e Roma dialogano per Baldanzi: nei discorsi tra club può rientrare anche Fortini

Lo scossone Gasperini si è fato sentire e adesso la Roma si muove, per davvero. Non solo l'attaccante, col sì di Giacomo Raspadori atteso ormai da giorni, i giallorossi lavorano anche per prendere un centrale e un esterno.

Partiamo da chi non arriverà. Al centro le piste Axel Disasi e Radu Dragusin sono sulla via del tramonto: il primo non può lasciare il Chelsea a titolo temporaneo (nelle ultime ore si è inserito il Milan), mentre il secondo è più vicino alla Fiorentina. Da qui lo sprint per Jayden Oosterwolde, ex Parma oggi al Fenerbahce, che viene valutato circa 20-25 milioni di euro. Il club turco non ha aperto al prestito con diritto di riscatto, ma i primi contatti con l'entourage ci sono già stati e il giocatore ha aperto al trasferimento.

Sulle corsie laterali - scrive Il Messaggero - occhi sul giovane Niccolò Fortini della Fiorentina, con la quale si parla pure di Tommaso Baldanzi, fantasista in uscita dalla capitale che la Roma libererà soltanto dopo l'arrivo di Raspadori.