Viviano incorona Akanji: "Non credo sudi neanche quando gioca. Sembra all'Inter da anni"
Ospite degli studi di Pressing su Mediaset, l'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato la prestazione dell’Inter nella sfida vinta a Parma, sottolineando soprattutto la profondità della rosa nerazzurra. "L’Inter fa una buona partita, forse un po’ meno brillante rispetto alle ultime. Ma poi guardi chi entra dalla panchina: Piotr Zieliński, Nicolò Barella, Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram. È lì che fa la differenza sul lungo periodo. Gioca bene, è una squadra abituata a vincere".
"La partita di domenica contro il Napoli sposterà gli equilibri", ha poi aggiunto, indicando nello scontro diretto un possibile snodo chiave della stagione di entrambe le squadre.
Tra i singoli, Viviano ha voluto esaltare in particolare Manuel Akanji, fra i migliori difensori della nostra Serie A in questa prima parte di campionato: "Non credo nemmeno sudi quando gioca… Non perde un duello, trasmette una serenità incredibile, sembra uno che è all’Inter da due anni. Eppure se ne parla anche poco".
