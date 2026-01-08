Il Galatasaray non ha ancora affondato il colpo per Frattesi. Inter e giocatore aspettano
In casa Inter non è ancora stato definito il futuro di Davide Frattesi, centrocampista che resta in uscita dall'Inter col Galatasaray che da tempo si è mosso per provare a portarlo in Turchia.
Il quotidiano Tuttosport aggiorna sull'operazione, spiegando però come al momento i giallorossi non abbiano affondato il colpo in attesa di valutare il profilo migliore per le proprie esigenze che, secondo il tecnico Okan Buruk, dovrebbe avere qualità più difensive rispetto all'ex Sassuolo.
Così Frattesi aspetta, dopo aver dato il proprio ok di massima alla proposta paventata dai turchi da 5 milioni di euro netti a stagione, con l'Inter che accetterebbe un'offerta da 5 milioni di euro per il prestito più riscatto per ulteriori 30 milioni. Sembrano essere questi i paletti economici necessari per far dire sì al giocatore e all'Inter, che in caso di cessione non andrebbe a sostituirlo in questa sessione invernale. Sullo sfondo, in attesa di capire le reali intenzioni del Galatasaray che dovrà comunque rispondere all'acquisto di Guendouzi da parte del Fenerbahce, restano le italiane interessate, su tutte il Napoli.
