Ufficiale Ecco il nuovo centravanti del Pisa: depositato in Lega Serie A il contratto di Durosinmi

È ufficiale il primo acquisto di gennaio del Pisa sul calciomercato, che ha depositato in Lega Serie A il contratto del centravanti Rafiu Durosinmi (23 anni), nuovo punto di riferimento per l'attacco di Gilardino che arriva dal Viktoria Plzen, club della Repubblica Ceca, per un affare a titolo definitivo da 10 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus.

Durosinmi si appresta a sostituire Nzola come nuovo numero nove del Pisa di Gilardino: dopo essersi sottoposto nei giorni scorsi alle visite mediche di rito pre-contratto e aver assistito di persona alla partita contro il Como di martedì scorso alla Cetilar Arena, ha firmato il contratto che lo legherà alla società toscana. Durosinmi tra l'altro farà rompere un record di spesa al Pisa: il primato appartiene per ora a Henrik Larsen, ex trequartista danese che i toscani oltre 35 anni fa avevano acquistato dal Lyngby: Larsen, nel 1992 campione d'Europa con la Danimarca, era arrivato all’Arena Garibaldi nell'estate 1990 per circa 13 miliardi di lire e ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni.

Nella prima parte di stagione, da lui trascorsa al Viktoria Plzen, Durosinmi ha messo insieme 30 presenze e 13 gol tra campionato, coppa nazionale, qualificazioni alla Champions League e il maxi-girone di Europa League.