TMW Fiorentina, a Napoli con i suoi centravanti. Oltre a Kean recupera anche Piccoli? Le ultime

Novità importanti in casa Fiorentina quando siamo alla vigilia della trasferta al Maradona di Napoli, gara in programma domani alle 18:00 e valida per 23^ di Serie A. Paolo Vanoli potrebbe infatti avere a disposizione sia Moise Kean che Roberto Piccoli.

Se Moise Kean aveva già svolto nella giornata di ieri il consueto allenamento con il resto dei compagni - come testimoniato sui social dalla stessa società viola -, la notizia dell'ultima ora riguarda l'ex Cagliari il quale ha svolto l'allenamento odierno con il resto dei compagni. Sembra infatti che il problema fisico accusato da Piccoli intorno all'ora di gioco nella gara di martedì sera in Coppa Italia contro il Como sia stato soltanto una spavento e il calciatore potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto.

Sul giocatore resta comunque molta prudenza. Il ballottaggio con Moise Kean è aperto, ma non si può nemmeno escludere che alla fine entrambi possano alzare bandiera bianca e a giocare come falso nove sia Gudmundsson. Ma ciò che è certo è che a circa 24 ore dal fischio di inizio del match le quotazioni di Roberto Piccoli sono in netta risalita.