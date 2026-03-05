Ufficiale
Fiorentina, acquistato un rinforzo per la Primavera. Firma fino a giugno Pape Niang
TUTTO mercato WEB
Nuovo acquisto ufficializzato nelle scorse ore dalla Fiorentina, che ha acquistato un nuovo rinforzo per la retroguardia della squadra Primavera allenata da Galloppa.
Si tratta di Pape Alou Niang, difensore classe 2007 di nazionalità senegalese, che ha firmato un contratto di tre mesi e mezzo con la Fiorentina. Il trasferimento è stato comunicato direttamente dalla società toscana in maglia viola, tramite i propri canali ufficiali: "ACF Fiorentina comunica l'acquisto a parametro zero del calciatore senegalese Pape Alou Niang, con contratto fino al 30 giugno 2026. Il difensore classe 2007 entrerà a far parte del Settore Giovanile viola".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Chi in panchina da più tempo? Fresco cede lo scettro a Cusatis. Sorpresa in A: il più longevo è Fabregas
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Chi in panchina da più tempo? Fresco cede lo scettro a Cusatis. Sorpresa in A: il più longevo è Fabregas
Serie B
Gesto di fair play in Reggiana-SudTirol. Parla Gozzi (Entella): "Fumagalli ricorda la lealtà dello sport"
Serie C
Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali delle prime gare del Girone C. Sorridono i club "di casa"
Pronostici
Calcio femminile
Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"