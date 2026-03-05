TMW Domenica c'è Milan-Inter: chi gioca? Da Calhanoglu a Bartesaghi, le ultime verso il derby

Milan-Inter, una sfida che vale moltissimo. E non soltanto perché si affrontano la prima e la seconda in classifica. La carica che circonda il derby è sempre la stessa, a maggior ragione adesso che in palio ci sono punti scudetto. Inevitabile dunque la grande attesa che accompagna entrambe le squadre in questi giorni che ci separano dal fischio d'inizio (domenica alle 20.45). Ma come stanno le squadre, ad oggi?

Milan, le ultime dai campi

Rabiot si è salvato dalla squalifica, Gabbia non ci sarà per infortunio, Bartesaghi è in forse: nel derby, Allegri darà spazio alla migliore formazione possibile con chi ha a disposizione, sapendo che domenica è l’ultima chance per provare a restare aggrappati al vagone nerazzurro targato Scudetto. Trio Tomori, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan, Saelemaekers ed Estupinan sugli esterni, Fofana (preferito a Ricci), Modric e Rabiot in mediana, Leao e Pulisic davanti.

Inter, le ultime dai campi

Oggi la squadra ha goduto di un giorno di riposo, mentre sia domani che sabato ci sarà il consueto allenamento in tarda mattinata ad Appiano Gentile. Domani dovrebbe rientrare in gruppo Bonny ed essere nuovamente a disposizione, mentre Lautaro prosegue il lavoro differenziato. La squadra è consapevole di avere il destino nelle proprie mani e contro il Milan potrebbero esserci il rientro dal primo minuto di Calhanoglu. Ancora panchina invece per Dumfries.