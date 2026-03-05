Primo o secondo posto, al Monza importa poco. Bianco: "In A si va anche con i playoff..."
Giornata di conferenza stampa in casa Monza, con Paolo Bianco che ha parlato all'antivigilia del match contro lo Spezia, che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 15:00 in occasione della 29ª giornata del campionato di Serie B. Una sorta di testacoda, considerando che i brianzoli sono secondi in graduatoria - ma a pari punti con la capolista Venezia - e i liguri al penultimo posto.
E proprio sulla posizione di classifica da avere alla fine, se primo o secondo posto (i due che consentono la promozione diretta in Serie A), il tecnico biancorosso si è così espresso, rispondendo a precisa domanda: "Quando arrivi primo in classifica, a fine stagione di Serie B, alzi la coppa, e questo ha un sapore particolare, ma in A ci vai anche con i playoff, e la promozione è l'obiettivo, attraverso qualsiasi situazione. Certo è che siamo ambiziosi, alzare la coppa non ci dispiacerebbe".
Intanto, ecco anche la classifica aggiornata:
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Sudtirol 37
Padova 34
Carrarese 32
Empoli 31
Avellino 30
Sampdoria 30
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Bari 28
Mantova 27
Spezia 26
Pescara 22
