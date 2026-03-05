Primo o secondo posto, al Monza importa poco. Bianco: "In A si va anche con i playoff..."

Giornata di conferenza stampa in casa Monza, con Paolo Bianco che ha parlato all'antivigilia del match contro lo Spezia, che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 15:00 in occasione della 29ª giornata del campionato di Serie B. Una sorta di testacoda, considerando che i brianzoli sono secondi in graduatoria - ma a pari punti con la capolista Venezia - e i liguri al penultimo posto.

E proprio sulla posizione di classifica da avere alla fine, se primo o secondo posto (i due che consentono la promozione diretta in Serie A), il tecnico biancorosso si è così espresso, rispondendo a precisa domanda: "Quando arrivi primo in classifica, a fine stagione di Serie B, alzi la coppa, e questo ha un sapore particolare, ma in A ci vai anche con i playoff, e la promozione è l'obiettivo, attraverso qualsiasi situazione. Certo è che siamo ambiziosi, alzare la coppa non ci dispiacerebbe".

Intanto, ecco anche la classifica aggiornata: