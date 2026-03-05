Serie C, Giudice Sportivo Girone B: appiedato il tecnico del Bra. Tre turni a Lionetti e Stagni

Archiviata anche la 30ª giornata del Girone B di Serie C, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di suddetto raggruppamento (CLICCA QUI per consultare il referto completo), con le stesse che fanno seguito a quelle relative al Girone A e arrivano nel giorni in cui scenderà in campo il Girone C, che chiuderà il turno.

Appiedato per un giornata il tecnico del Bra Fabio Nisticò, "per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nonostante i precedenti richiami, protestava reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale e reagiva con toni polemici alla comunicazione del tempo di recupero aggiuntivo", ma non è l'unico dei piemontesi ad aver ricevuto sanzioni. Guardando infatti ai suoi giocatori, tre giornate a Giorgio Lionetti, "per atto di violenza, in quanto in azione di gioco ma con pallone non a distanza, reagiva a una trattenuta colpendo volontariamente al volto un avversario a mano aperta tra la faccia ed il collo, senza gravi conseguenze".

E di tre turni è anche lo stop rifilato a Tommaso Stagni del Ravenna, "perché, in quanto giocatore di riserva, protestava proferendo, altresì, una frase offensiva nei confronti dell'arbitro", mentre sono due le giornate e Filippo De Col dell'Arezzo per la stessa motivazione. Squalifica per una gara, invece, ad Andrea Cristini del Guidonia Montecelio, "per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete", e un'altra, per somma di ammonizioni in campo ad Alessandro Dalmazzi della Samb.

Di seguito invece, i giocatori non espulsi ma comunque fermati:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

Guiebre Abdoul Razak (Ascoli)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D'Uffizi Simone (Ascoli)

Cavallini Giacomo (Forli')

Stramaccioni Diego (Perugia)

Schirone Luca (Pineto)

Vallocchia Andrea (Ternana)

Antonelli Nicolo (Torres)