Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 28ª giornata di campionato
Con la giornata di ieri, mercoledì 4 marzo, il campionato di Serie B 2025-26 ha mandato in archivio la 28ª giornata, che ha smosso le classifiche dei migliori giocatori, reparto per reparto e in generale, e dei migliori allenatori, classifica che si aggiornerà dopo ogni confronto.
Di seguito tutte le classifiche stilate in base alle pagelle della nostra redazione di TuttoMercatoWeb.com.
Serie B, i migliori giocatori dopo la 28ª giornata: Busio sale al secondo posto
Serie B, i migliori portieri dopo la 28ª giornata: Joronen aumenta il vantaggio sugli inseguitori
Serie B, i migliori difensori dopo la 28ª giornata: Svoboda alle spalle di Tiritiello
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 28ª giornata: sorpresa Santoro del Modena
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 28ª giornata: novità Lasagna e Marras
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 28ª giornata: Stroppa insegue Alvini
Serie B, la Top11 della 28ª giornata: Dagasso super, la vipera Di Nardo morde due volte