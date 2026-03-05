TMW Gasperini ricorda il flop all'Inter: "Quella che sembrava una caduta si è rivelata un'opportunità"

Mister Gian Piero Gasperini ha incontrato gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, intervenendo dal palco per parlare del valore dell’errore, della crescita personale e delle analogie tra sport e studio. Questa la sua risposta sulla parentesi poco fortunata alla guida dell'Inter:

Spesso lei ha parlato del rimpianto di essersi snaturato all'Inter, però forse grazie a quella caduta è iniziato il suo percorso che l'ha portata all'Atalanta e ora alla Roma...

"Vedi, non si può mai sapere cosa succede nella vita... io ho sempre avuto un percorso in ascesa, poi dopo arrivato a un certo punto ho avuto una caduta clamorosa, no? Quella che sembrava una caduta clamorosa. E invece si è rivelata poi un'opportunità incredibile. E da quella è nata poi un qualcosa che difficilmente, se io avessi fatto una stagione normale, magari non sarebbe mai nato niente di aiutato. Quindi è veramente complicato a volte prevedere. Sicuramente in quel momento era una difficoltà. Poi sono durato veramente poco, sono durato tre partite e quindi era veramente, è stato veramente clamoroso, no? Anche perché sono arrivato, sono arrivato anche con, insomma, con un percorso molto, molto positivo. Quando il tutto si è fermato, probabilmente, io dico, non ero, mi sarei comportato diversamente, magari col senno di poi. Alla fine dico che è andata bene così, perché da quell'esperienza è nato poi tutto quanto il resto. Per molto tempo non ho potuto pensare di rientrare magari in una squadra top e me la sono costruita. Forse me la sono costruita magari ripartendo da Genova, rifacendo il mio percorso positivo, andando all'Atalanta e raggiungendo dei risultati che forse, se fossi rimasto lì, non avrei avuto una vita diversa, chi lo sa cosa sarebbe successo. Perciò è importante anche dalle situazioni negative riuscire poi a prendere l'esperienza per fare qualche cosa di buono, qualche cosa di positivo e ripartire. Per quello vi invito nelle difficoltà, che non sono quelle di Ilicic chiaramente, ma nelle difficoltà di una sconfitta, ma voi avete dei traguardi molto più grandi, molto più belli e molto più grandi da raggiungere".

