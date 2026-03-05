TMW Marco Osio: "Il Parma fa giocare male tutte. Fiorentina, mettere in discussione Vanoli non aiuta"

Marco Osio, ex calciatore, il “sindaco di Parma” per i tifosi gialloblù, ha parlato a TMW a margine dell'evento dedicato alla Academy di Alberto Di Chiara, soprattutto in vista di Fiorentina-Parma: “Il Parma nelle ultime partite si è allontanata dai bassifondi di classifica, non ci credevamo neanche noi. Per la Fiorentina questi punti sono fondamentali: mancano sempre meno partite, la classifica e la preoccupazione si fanno sentire. Anche se io penso che tra le due squadre ci sia una certa differenza in favore dei viola, sono quelle annate che nascono male e in cui è poi sempre difficile recuperare”.

Cosa servirà alla Fiorentina per battere il Parma?

“Il Parma ha di molto bello che ti fa giocare male. Fa sempre partite molto chiuse, in maniera tenace: ti aggredisce e lascia pochissimo spazio. Sicuramente la partita la farà la Fiorentina, per il tasso tecnico superiore e la volontà di vincere. Il Parma non è che viene a non giocare, ma si difende molto bene. È questo il punto forte del Parma”.

Confermerebbe Vanoli alla guida dei viola?

“La salvezza può valere la riconferma. Da fuori non è facile parlare di una situazione come quella che si è creata a Firenze. Credo che Vanoli sia un allenatore valido, ha fatto bene da altre parti e metterlo in discussione in questo momento del campionato sarebbe deleterio: bisogna fare quadrato e andare avanti, cambiare allenatore in corsa ancora vorrebbe dire creare ulteriori problemi. Penso che la Fiorentina, tra le squadre in difficoltà, sia la migliore per organico. Però non ci sono solo questioni tattiche, ma anche di testa: quando entri in un vortice è difficile recuperare”.