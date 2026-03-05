Serie B, giudice sportivo: maxi ammenda al Pescara, che tegola! Appiedato Abate (Juve Stabia)

Archiviata ieri la 28ª giornata del campionato di Serie B, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere la nota integrale), che ha squalificato 14 giocatori per un turno. Lo stop è stato comminato ad Altare (Pescara), Blin (Palermo), Azzi (Monza), Karic (Virtus Entella), Le Brogne e Tutino (Avellino), Lovato (Empoli), Zuccon (Mantova), Monterisi (Frosinone), Abiuso (Carrarese), Nieling (Modena), Pierozzi (Palermo), Ravanelli (Monza) e Ruggero (Spezia).

Non solo, è stata inflitta anche una giornata di stop al tecnico della Juve Stabia Abate, a seguito di "un'espressione blasfema al 48° del secondo tempo.

A proposito di ammende, se la Carrarese se l'è cavata con 2.000 euro e il Venezia con 1.500, peggio è andata al Pescara. Alla compagini abruzzese son stati affibbiati 18.000 euro di ammenda, "per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco causando il momentaneo stordimento del proprio preparatore atletico, costringendo, pertanto, l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; inoltre, in questo frangente, veniva lanciato anche un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".