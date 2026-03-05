Si chiude (quasi) un ciclo che durava dal 1982: Fresco non è più allenatore della Virtus Verona

Una semplice inversione di ruoli, ma una svolta epocale comunque quella che è stata annunciata dalla Virtus Verona, terzultima nel Girone A di Serie C: per tentare di risollevare la squadra, Gigi Fresco ha fatto un mezzo passo indietro, affidando la guida tecnica a colui che era il suo vice, Tommaso Chiecchi, di cui lui stesso adesso sarà vice, oltre poi a rimanere presidente del club.

Si chiude a ogni modo un ciclo che era iniziato nella primavera del 1982, quando, a soli 21 anni, Fresco venne chiamato a guidare la prima squadra della Virtus Verona, di cui era già allenatore delle giovanili. La squadra purtroppo retrocede, la situazione era già compromessa, ma l'anno successivo, con il tecnico confermato, arriva la promozione in Seconda Categoria, il via di una scalata che al termine della stagione 2012-2013 porta i rossoblù ottenere il ripescaggio in Lega Pro Seconda Divisione, il tutto grazie alla vittoria dei playoff nazionali del campionato di Serie D. Categoria che arriva di nuovo in immediato, e serve poi attendere il finale del campionato 2017-2018 per rivedere i veneti tra i professionisti. Nella stagione 2022-2023 il miglior campionato di sempre, con il sesto posto finale e il raggiungimento dei playoff, dove la Virtus Verona è eliminata al primo turno della fase nazionale dal Pescara.

Adesso, una nuova storia da scrivere, con il primo - e a ora unico obiettivo - di rimanere tra i professionisti. Ardua impresa, ma non impossibile.