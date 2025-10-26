Fiorentina-Bologna, La Repubblica (ed. Bologna): "A Firenze senza Italiano contro l’ex Pioli"
Derby dell'Appennino oggi al "Franchi". Il Bologna di Vincenzo Italiano scenderà in campo contro la Fiorentina in un match molto importante per i viola ma anche per i rossoblù emiliani che vogliono continuità dopo due successi di fila in campionato, tre se contiamo anche la vittoria di Bucarest in Europa League. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Rossoblù a Firenze senza Italiano contro l’ex Pioli".
Editoriale di Luca Calamai
