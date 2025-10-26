Torino-Genoa, i convocati di Baroni: fuori Israel e Anjorin, torna Aboukhlal
TUTTO mercato WEB
Il Torino prepara la sfida del lunch match di oggi contro il Genoa. Il tecnico granata, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati per la partita.
Escluso dalla lista Israel, così come Anjorin. Torna invece fra i convocati Aboukhlal.
Di seguito la lista dei convocati del Torino:
Portieri: Paleari, Popa, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen
Centrocampisti: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile