Kayode stende il Liverpool e le sue rimesse laterali diventano virali: messaggio a Gattuso?

Chissà se Gennaro Gattuso avrà visto che in Premier League c'è una freccia tricolore che ogni settimana sgassa senza sosta su quei terreni da gioco verdi e curati che gli stadi inglesi sanno proporre, indossando la maglia a strisce bianche e rosse del Brentford. Stiamo ovviamente parlando di Michael Kayode, terzino destro classe 2004 che in estate le Api hanno riscattato dalla Fiorentina per una cifra complessiva intorno ai 20 milioni e che si sta letteralmente prendendo il proprio club e la Premier League.

Arrivato a gennaio scorso, dopo un inizio in sordina con Thomas Frank, questa stagione sta rappresentando la definitiva consacrazione, tanto che il nuovo tecnico Keith Andrews intende mai privarsi di lui. Titolare in nove gare di campionato su nove, sostituito appena due volte dopo l'80'. E' il 22esimo calciatore della Premier League per minuti giocati, il quarto della propria quadra e il secondo tra gli under 21 (alle spalle del solo Sadiki del Sunderland, separati da appena sei minuti).

Ieri ha forse vissuto il suo momento di picco da quando è sbarcato oltre Manica fornendo una prestazione sontuosa contro i campioni in carica del Liverpool che gli è valso il premio di Man Of The Match. Presente in ogni zona di campo, ha anche contribuito al primo dei tre gol con cui il Brentford ha steso i Reds con quello che è diventato ormai il suo marchio di fabbrica: una rimessa laterale a lunghissima gittata che ieri è stata perfino celebrata sui social dall'account ufficiale della Premier League. Il CT avrà preso appunti?