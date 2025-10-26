Il doppio ex Rincon: "Toro, fatti spingere dall'entusiasmo. Genoa, le partite iniziano a pesare"

Una partita delicata. Specie se arriva dopo un successo esaltante come quella contro il Napoli della settimana scorsa. Il Torino scenderà in campo fra poco più di due ore contro il Genoa per cercare di proseguire sull'onda emotiva che lascia un successo di prestigio. L'ex centrocampista granata Tomas Rincon, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento dei granata di Marco Baroni specialmente proprio dell'entusiasmo che può genere una partita così:

"Se è vissuto nel modo giusto dallo spogliatoio - ha esordito il venezuelano - io al Toro direi di farsi spingere dall’entusiasmo. Se i calciatori riescono a restare concentrati e focalizzati, con la testa giusta, l’emozione e l’adrenalina dopo una grande vittoria diventano una spinta importante. Facendo attenzione a non abbassare la guardia".

E alle 12.30 arriverà al "Grande Torino" il Genoa, altra sua ex squadra, in una gara che sarà "molto delicata, la loro è già una situazione difficile. Ho un grande ricordo del Genoa. Non hanno ancora vinto, le partite cominciano a pesare". Infine un commento su Vlasic impiegato mezzala: "E’ una mossa interessante. Nikola è anche lui un giocatore offensivo, ma resiste al duello e ha forza fisica: da mezzala può avere più visione di gioco".