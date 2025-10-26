Derby dell'Appennino col Bologna, La Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina, ora la vittoria in A"
TUTTO mercato WEB
"Fiorentina, ora la vittoria in serie A, oggi alle 18 la sfida con il Bologna". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica. La squadra di Stefano Pioli, dopo il successo in Conference League contro il Rapid Vienna adesso insegue il primo successo in campionato nel derby dell'Appennino contro il Bologna al "Franchi".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Serie B
Serie C
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
Calcio femminile