Fiorentina, Vanoli esplode: "Kean? Inutile buttare m***a su questi casi". Poi parla del mercato

Un colpo dal mercato e la prima vittoria del 2026, per cercare di dare un senso alla stagione e invertire il trend orripilante in classifica. La Fiorentina è ripartita dall'ingaggio di Monor Solomon, prelevato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fino al prossimo giugno. Il 26enne israeliano, esterno offensivo, che oggi è subentrato al posto di Parisi nel successo in extremis ai danni della Cremonese al Franchi. Ma arriveranno altri colpi dalla finestra trasferimenti di gennaio in casa Viola?

"Sul mercato ho parlato con la società e ho detto di cosa ho bisogno", ha dichiarato Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa post-partita. "Ma questo è un mercato che a me fa un po' paura, perché servono giocatori motivati come lo è stato Solomon. Sicuramente se siamo in questa situazione qualcosa si dovrà cambiare, ma sempre con attenzione".

Poi la spiegazione accurata su Moise Kean, match-winner in gol dopo aver saltato diversi allenamenti di Vanoli su permesso concordato con il club gigliato: "Kean aveva un accordo da tempo con la società da tempo che non si poteva più rimandare. Il ragazzo è andato e io gli ho detto che per rispetto del gruppo non lo avrei neanche portato in panchina", la prima posizione presa dal tecnico della Viola. Poi l'imprevisto: "Dopodiché Dzeko stamani si è fatto male, Kean ha lavorato forte e ho deciso di portarlo in panchina. Non c'è stato nessun caso. È inutile buttare merda su queste situazioni, che già ne abbiamo tanta. E chiariamo: non sarebbe venuto in panchina non perché non era con noi, ma per rispetto del gruppo".