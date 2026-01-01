Da caso della settimana a match winner: Kean risponde sul campo e fa volare la Fiorentina

Moise Kean batte un colpo e dopo le polemiche silenziose nei giorni scorsi, il centravanti regala una vittoria pesantissima alla Fiorentina, che apre al meglio questo inizio del 2026. Nei 5 minuti più recupero che Paolo Vanoli gli concede, il numero 20 trova un gol di rapina che piega la Cremonese in pieno recupero e fa esplodere il Franchi, che può festeggiare così la seconda vittoria di fila tra le mura amiche e l’aggancio in classifica di Pisa ed Hellas Verona.

Si tratta del sesto gol realizzato da Kean in stagione, il quinto in campionato e il terzo nelle ultime tre partite, che con il passare del tempo sembra stia riuscendo il vecchio feeling con la porta. “Ci si può assolutamente salvare ed essere positivi. Era importante entrare con la testa giusta, ci siamo riusciti e adesso andiamo avanti” le parole di Kean al termine della partita, che dopo il gol ha abbracciato Vanoli e lo ha elogiato nel post partita: “In quell’abbraccio c’era tanto fuoco ed è la cosa giusta che il mister trasmette, ne abbiamo bisogno. Lui è ottimo e insieme possiamo fare grandi cose”. Un attestato di stima che Vanoli ha raccolto, difendendo pubblicamente in conferenza il suo attaccante: “Sarò sincero: io a Moise avevo detto che non lo avrei neanche portato in panchina per rispetto del gruppo. Dopodiché Dzeko stamani si è fatto male, Kean ha lavorato forte e ho deciso di portarlo in panchina. Non c'è stato nessun caso. È inutile buttare me**a su queste situazioni, che già ne abbiamo tanta”.

Nonostante ciò, tuttavia, resta un mistero l’assenza di Kean dal Viola Park da martedì a venerdì. Il tecnico viola ha spiegato che il centravanti viola avesse preso un accordo da tempo con la società e che non poteva più rimandare questo impegno. Una spiegazione che non lascia spazio ad interpretazioni riguardo una motivazione dell’ultimo momento, ma appunto qualcosa di già programmato. Ciò che conta, però, è che Kean ha risposto con i fatti con i fatti, la Fiorentina con i punti, e il Franchi si gode una vittoria che profuma di svolta. Il 2026 viola riparte così: con più certezze e qualche sorriso in più.