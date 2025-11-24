Fiorentina, Amatucci in prestito al Las Palmas: "Scelta azzeccatissima. Futuro? Vedremo"

In prestito dalla Fiorentina al Las Palmas, il centrocampista classe 2004 Lorenzo Amatucci, intervistato da Gazzetta.it, ha parlato della scelta fatta in estate e del suo futuro:

Perché ha scelto le Canarie?

“Perché ho sempre avuto una grande passione per il calcio e il campionato spagnolo. Sono cresciuto guardando il Barcellona di Messi. Il mio agente è spagnolo e quando mi ha presentato l’idea non ho avuto dubbi, volevo misurarmi con un modello di calcio che avevo idealizzato. Non mi sono sbagliato, scelta azzeccatissima”.

Come sono stati questi primi mesi a Las Palmas?

“Eccezionali. Sole, mare, calcio e studio. Difficile pensare a una situazione migliore. Invece in campo inizialmente è stata dura. Tutto completamente diverso, non ero abituato. Il modo in cui si fa la forza è molto più dinamico ed esplosivo, e poi in campo è tutto ridotto in spazi ristrettissimi, non hai tempo di pensare e non ero abituato. Qui al Las Palmas il livello tecnico medio è molto alto. Io ho grande fiducia in me stesso e sono venuto con questa base. Ma dopo i primi allenamenti questa fiducia ha vacillato. Ho la fortuna di aver incontrato un allenatore e una persona magnifica, e piano piano ho preso confidenza. Ho visto che mi riuscivano cose difficili, o che ritenevo tali, che tutto scorreva con naturalità”.

Guardando al futuro cosa si aspetta?

“Sono in prestito fino a giugno, il Las Palmas ha un diritto di riscatto ma solo se andiamo in Liga, e la Fiorentina ha la possibilità del controriscatto. Intanto andiamo avanti con questo campionato bellissimo, durissimo e lunghissimo. Poi vedremo”.