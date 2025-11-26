Amatucci spiega la scelta di trasferirsi in Spagna: "Sono cresciuto con il Barça di Messi"

La direzione sportiva del Las Palmas, impegnata nella profonda rivoluzione seguita alla dolorosa retrocessione, aveva da tempo messo gli occhi sull’Italia. Da lì arrivavano ottime referenze su un giovane centrocampista della Fiorentina, protagonista in prestito alla Salernitana in Serie B. La Viola voleva farlo crescere, e il club canario non ha esitato: così è nata l'operazione che ha portato in Spagna Lorenzo Amatucci.

Il centrocampista, che compirà 22 anni il prossimo 5 febbraio, sapeva esattamente dove avrebbe voluto giocare se un giorno fosse uscito dall’Italia: "Ho sempre avuto una grande passione per il calcio spagnolo. Sono cresciuto guardando il Barça di Messi. Il mio agente è spagnolo e quando mi ha presentato l’idea non ho avuto dubbi: volevo misurarmi con un modello calcistico che avevo idealizzato. È stata la scelta perfetta", ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Elemento fondamentale nello scacchiere di Luis García - ha saltato una sola partita, convocato dall’Italia U21 - Amatucci ha trovato al Las Palmas un riferimento speciale: Kirian Rodríguez, che lo ha accolto per primo e che di recente ha superato un secondo linfoma di Hodgkin. Una storia che tocca da vicino anche il centrocampista italiano, la cui madre è scomparsa nel 2024 proprio a causa della stessa malattia. A Gran Canaria, Amatucci sta vivendo "mesi eccezionali", sostenuto dalla famiglia e dalla fidanzata. In campo, però, l’impatto non è stato immediato: "Qui tutto avviene in spazi ridotti, non hai tempo per pensare. Il livello tecnico è molto alto".