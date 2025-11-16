Juventus, Vlahovic risparmiato dopo lo stop: nemmeno in panchina con la Serbia
Com'era preventivabile l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, non figura né fra i 22 in campo né fra i giocatori in panchina nella sfida che la Serbia sta per affrontare contro la Lituania. Il commissario tecnico Paunovic aveva preventivamente fatto sapere che il giocatore non sarebbe stato della partita.
Nella giornata di ieri era circolata la notizia che il centravanti bianconero dopo la gara giocata contro l'Inghilterra aveva riportato un sovraccarico all'adduttore. Motivo per il quale ora deve scontare qualche giorno di riposo.
Anche se le sue condizioni non preoccupano particolarmente, chiaramente andranno monitorate in vista della prossima gara della Signora contro la Fiorentina al Franchi. Al suo rientro a Torino infatti Vlahovic sarà valutato dallo staff medico della Juventus, che capirà con più certezza se il giocatore potrà esserci già nella sfida da ex contro i viola.