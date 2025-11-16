Spalletti alle Atp Finals: "Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus ed ex commissario tecnico dell'Italia, è presente a Torino per la finale delle Atp Finals di tennis, che vedrà Jannik Sinner sfidare Carlos Alcaraz. Il tecnico bianconero è intervenuto prima dell'evento ai microfoni di Sky Sport: "Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno e venirlo a vedere è crearsi l'opportunità di dire: 'Io c'ero'. Gli ho visto fare sempre cose differenti, più futuristiche e più qualitative. Carezze e mazzate allo stesso tempo durante la stessa partita".

La grandezza di Sinner probabilmente è data anche dalla grandezza del rivale, Alcaraz.

"Anche questa è una sfida infinita e bellissima, è molto bello vederli insieme, come si salutano e come giocano a tennis. Alcaraz è a un livello incredibile, ha questa resistenza da fondocampo nel ributtartela sempre... Jannik però mi intriga di più e io sono per lui"