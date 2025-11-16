La Russa prova a smorzare i toni: "Inviterò Gattuso a pranzo in Senato"

Tramite il proprio profilo Facebook, Ignazio La Russa ha provato a chiudere la polemica a distanza con Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, dopo quanto successo a Chisinau in Moldavia: "Sarò lì (a San Siro, ndr) per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso a invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza e intendo né fisica né verbale".

La Russa spiega che cosa intende dire: "Io l’incontro l’ho visto all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso (nemmeno dalle dichiarazioni post partita) quello che solo ora il CT denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente. Sono comunque contento se questa piccola polemica ha aiutato a parlare meno della modestissima partita".

Infine annuncia: "Dopo la gara con la Norvegia, se Gattuso vorrà, lo inviterò a pranzo in Senato, magari insieme a Walter Zenga, tirato in ballo (non dal CT, ndr) senza motivo".