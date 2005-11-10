Fiorentina, buone notizie per Vanoli: Mastantuono è tornato in gruppo. Ancora a parte Atta

Fiorentina, buone notizie per Vanoli: Mastantuono è tornato in gruppo. Ancora a parte AttaTMW
Niccolò Righi
La Fiorentina ha proseguito a lavorare nel pomeriggio in vista della ripresa del campionato, che vedrà i viola impegnati domenica alle ore 15:00 allo stadio Franchi contro il Como, nella sfida valida per la settima giornata. La formazione toscana è chiamata a reagire dopo la pesante battuta d'arresto rimediata a Marassi contro il Genoa, con l'obiettivo di conquistare punti preziosi per abbandonare il penultimo posto in classifica.
Mastantuono torna in gruppo
In vista dell'impegno contro la squadra lombarda, Paolo Vanoli ha recuperato al 100% Franco Mastantuono. Il giocatore argentino si è sottoposto due giorni fa a un intervento ambulatoriale per la riduzione e la sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, riportata in seguito a un trauma contusivo durante la partita contro il Genoa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'ex Real Madrid nella seduta di allenamento odierna ha svolto tutto il lavoro insieme al resto dei compagni.
Atta prosegue il lavoro individuale
Situazione meno incoraggiante per Arthur Atta, che resta in dubbio per la sfida contro il Como. Dopo aver saltato la trasferta ligure, il centrocampista francese sta continuando il proprio programma personalizzato di recupero, senza ancora aggregarsi regolarmente al resto della squadra. La sua presenza contro la formazione guidata da Cesc Fabregas appare quindi complicata.