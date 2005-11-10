Mastantuono sui social: "Chiediamo scusa ai tifosi della Fiorentina, risaliremo"
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 15:03Serie A
autore Dimitri Conti
25.11.2026 15:03Serie A
Anche l'argentino ha offerto una prova insufficiente nel 3-0 incassato lunedì sul campo del Monza. Ma assicura: "Siamo più uniti che mai".
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© foto di Federico De Luca
La Fiorentina continua a stentare, nello scorso fine settimana - quello della ripresa dopo la sosta per la Serie A - è stata sconfitta con un sonoro 3-0 sul campo del Monza e nel grigiore generale si è fatto trascinare anche Franco Mastantuono.
Il messaggio dell'argentino
L'argentino della Fiorentina fatica ancora a trovare la giusta continuità di rendimento con la squadra toscana e nelle scorse ore ha diffuso un messaggio contro le difficoltà dai suoi profili social: "Chiediamo scusa ai tifosi viola. Questa squadra risalirà, siamo tutti uniti più che mai".
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