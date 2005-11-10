La Fiorentina continua a stentare, nello scorso fine settimana - quello della ripresa dopo la sosta per la Serie A - è stata sconfitta con un sonoro 3-0 sul campo del Monza e nel grigiore generale si è fatto trascinare anche Franco Mastantuono.

Il messaggio dell'argentino

L'argentino della Fiorentina fatica ancora a trovare la giusta continuità di rendimento con la squadra toscana e nelle scorse ore ha diffuso un messaggio contro le difficoltà dai suoi profili social: "Chiediamo scusa ai tifosi viola. Questa squadra risalirà, siamo tutti uniti più che mai".