La Fiorentina vuole con sé Franco Mastantuono per un'altra stagione. Come vi avevamo anticipato negli scorsi gironi (QUI la news), i viola sono molto soddisfatti dell'impatto avuto dal classe 2007 e anche il Real Madrid è contento di come il talento argentino stia venendo valorizzato. Per questo motivo i presupposti per un rinnovo del prestito, vedremo se eventualmente ad altre condizioni, è sul tavolo.

Decisione tra marzo e aprile

Nelle ultime ore è arrivata la conferma del noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto, il quale ha ribadito come al momento non ci siano state trattative tra Fiorentina e Real Madrid ma che il volere dei viola è quello di avere con sé Mastantuono per un'altra stagione e che una decisione sul prossimo prestito verrà presa tra marzo e aprile.

Le parole di Vanoli

Arrivato in estate, Mastantuono ci ha messo pochissimo per diventare il nuovo idolo dei tifosi della Fiorentina e non solo. Anche Paolo Vanoli lo ha elogiato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "A 16 anni viveva già la pressione del River, poi è andato al Real Madrid. E non è un caso che il Real abbia pagato 60 milioni per prenderlo. Basta vedere il suo abbraccio dopo il Como, uscendo da un momento difficile. La sintonia, il fuoco argentino… è del 2007, ma dopo la tripletta segnata contro il Venezia in cui tutto il mondo parlava di lui, è andato a fare l’intervista post-partita dicendo in diretta che il premio del miglior giocatore della partita lo meritava Fagioli. Mentalità, una grandezza nonostante l’età. Franco deve completarsi, ma la scelta di venire a Firenze, che ha voluto lui, parla da sola nell’ottica di fare un salto in avanti".

E sul futuro: "Su di lui posso solo dire: godiamocelo. Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo. Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra. Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare. Come con la Juventus. Alla fine è la voglia di voler provare a vincere".