L'artigliata di Miranchuk è l'unica da tre punti nelle ultime 36 partite a Firenze

Non c’è pace per la Fiorentina in questo campionato. Quando la squadra viola sembrava pronta per poter ritirare su la testa dalle secche della bassissima classifica, sono arrivati due ko consecutivi a porre fine ad una serie di quattro risultati utili di fila. E così la squadra di Vanoli è ancora terzultima in classifica quindi, ad oggi, sarebbe retrocessa in B. Con la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato, il Torino ha posto fine ad una serie di 4 ko consecutivi che stava facendo scattare l’allarme rosso nell’ambiente granata.

Dieci sono le vittorie del Torino in casa della Fiorentina su 77 incontri di campionato tra Serie A e Serie B. Ma ce n’è solo una nelle ultime 36 partite giocate al Franchi ed è quella del 21 gennaio 2023 (0-1 gol di Miranchuk). Una sorta di mosca bianca in un mare di viola.

E’ da poco più di un mese che la Fiorentina non chiude una partita di campionato senza prendere gol. Più in generale questo è un avvenimento avvenuto solamente tre volte in 23 partite. Il che pone la squadra viola all’ultimo posto nella classifica dei clean sheet. Nota curiosa: una di queste tre gare chiuse con la porta involata è stata proprio contro il Torino, all’andata (0-0).

Dalla fine della scorsa giornata, il Torino non ha più la peggior difesa del torneo, perché è stata superata dal Verona (41 gol subiti dagli scaligeri contro i 40 dei granata). Però i gialloblu hanno chiuso sullo 0-0 la gara valida per la 24esima giornata, tra l’altro contro il Pisa (40 i gol presi anche dai toscani). Quindi dovesse subire uno o più gol, il Toro ritornerebbe ad avere la retroguardia più bucata della Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

77 incontri disputati

37 vittorie Fiorentina

30 pareggi

10 vittorie Torino

113 gol fatti Fiorentina

64 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Torino 4-2, 6° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Torino 1-1, 21° giornata