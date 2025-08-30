TMW Fiorentina, ci siamo per il rinnovo di Kean: in giornata può arrivare l'ufficialità

Ci siamo per il rinnovo di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina sta per legarsi alla formazione viola per i prossimi anni. Un segno di fiducia da parte della società e una manifestazione d'affetto da parte della punta che nella scorsa stagione ha saputo trascinare la squadra fino alla semifinale di Conference League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in giornata potrebbe già arrivare l'ufficialità.

I dettagli

L'attaccante ex Juventus infatti si legherà al club del presidente Commisso fino al 2030 con l’ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per una cifra complessiva che si aggirerà attorno ai cinque milioni di euro.

La clausola leggermente più alta rispetto alla precedente

E nella rinegoziazione del contratto c'è anche l'aspetto legato alla clausola risolutiva. Il club infatti avrebbe ritoccato verso l'alto anche questo aspetto con la possibilità che il giocatore si svincoli ad una cifra leggermente più alta rispetto alla precedente. Precedentemente infatti chi avesse voluto Kean avrebbe dovuto pagare 52 milioni di euro.