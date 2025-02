Fiorentina, De Gea: "Di nuovo non abbiamo fatto quello che ci si aspettava da noi"

vedi letture

David de Gea, portiere della Fiorentina, è tornato ad analizzare la partita persa 1-0 al 95' oggi contro l'Hellas Verona e lo ha fatto con un post su Instagram, nel quale ha espresso la sua idea, non risparmiando critiche alla squadra, ma allo stesso tempo incoraggiando i suoi compagni: "Noi di nuovo non abbiamo fatto quello che ci si aspettava da noi sul campo. Gli ultimi due risultati non sono stati abbastanza buoni - abbiamo i nostri obiettivi e ora tutti combattono - dando tutto per raggiungere i nostri obiettivi per la stagione".

Il tabellino di Hellas Verona - Fiorentina 1-0:

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni (dal 32' st Oyegoke), Niasse, Duda, Tchatchoua; Suslov, Livramento (dal 26' st Bernede); Sarr (dal 32' st Mosquera). A disp.: Perilli, Magro, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Okou, Slotsager, Kastanos, Ajayi, Cisse, Ghilardi. All.: Paolo Zanetti

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri (dal 27' st Mari), Parisi; Mandragora (dal 22' st Richardson), Cataldi; Zaniolo (dal 39' st Caprini), Beltran, Folorunsho (dal 27' st Ndour); Kean (dal 22' st Fagioli).

A disp.: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Harder. All.: Raffaele Palladino

Arbitro: Marco Di Bello

Marcatori: 50' st Antoine Bernede (H)

Ammoniti: Duda, Oyegoke (H), Folorunsho, Richardson, Cataldi (F)